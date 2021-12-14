«Покупки зимой будут». Цорн рассказал о трансферных планах «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о трансферных планах московского клуба на зимнее трансферное окно. По его словам, железнодорожники намерены усилить свой состав перед возобновлением сезона.

«Будут ли покупки у «Локомотива» зимой? Конечно, покупки будут. Мы должны дополнять некоторые позиции, на которых нам сейчас не хватает игроков. Это, конечно, связано с тем, что есть травмированные ребята, есть те, кто долго возвращается. И вообще в нашем составе есть позиции, которые не закрыты полностью, как мы этого хотим. Поэтому покупки будут, но какие именно – не скажу.

Есть ли финансовые ресурсы на зимние трансферы? Часть нашей стратегии подразумевает усиление команды зимой», — сказал Цорн в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.