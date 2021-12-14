Лапорта попросил Райолу снизить комиссию за потенциальный трансфер Холанда в «Барсу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и директор клуба Матеу Алемани встретились в Турине с агентом форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Мино Райолой.
Встреча состоялась в Турине, куда делегация «Барсы» прибыла из-за вручения полузащитнику Педри приза Golden Boy лучшему молодому игроку года, а Лике Мартенс — награды лучшей футболистки года. Мероприятие организовала газета Tuttosport.
Лапорта обсудил с Райолой возможный переход Холанда в «Барсу», пишет Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро. В частности, президент «Барселоны» попросил агента снизить сумму комиссии, которую он потенциально потребует за переход форварда. Лапорта также пообещал, что Холанд станет важной частью нового проекта под руководством Хави.
21-летний Холанд в девяти матчах нынешнего сезона немецкой Бундеслиги забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи. На счету норвежского форварда также три гола в трёх матчах Лиги чемпионов. Контракт Холанда истекает в 2024 году.
- 14 декабря 2021
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