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«Ювентус» не будет наказан по делу о мошенничестве на языковом экзамене Суареса

«Ювентус» не будет наказан по делу о мошенничестве на языковом экзамене Суареса
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Федерация футбола Италии (FIGC) завершила первую часть расследования дела о мошенничестве при попытке организовать трансфер нападающего «Атлетико» Луиса Суареса в «Ювентус», сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, сообщалось, что Суарес пытался получить гражданство Италии незаконным путём в сентябре прошлого года. Футболист планировал перейти из «Барселоны» в туринский «Ювентус», для чего ему было необходимо сдать экзамен по итальянскому языку. По информации СМИ, темы теста были отправлены уругвайцу заранее, чтобы он смог выучить ответы и пройти тестирование.

В ходе расследования прокурор FIGC не обнаружил никаких доказательств противоправных действий со стороны «Ювентуса», поэтому клуб не будет подвергнут санкциям. Организация продолжает расследование в отношении профессоров из университета в Перудже и ожидает дополнительных материалов от прокуратуры города.

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