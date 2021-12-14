«Ювентус» не будет наказан по делу о мошенничестве на языковом экзамене Суареса

Федерация футбола Италии (FIGC) завершила первую часть расследования дела о мошенничестве при попытке организовать трансфер нападающего «Атлетико» Луиса Суареса в «Ювентус», сообщается на официальном сайте организации.
Напомним, сообщалось, что Суарес пытался получить гражданство Италии незаконным путём в сентябре прошлого года. Футболист планировал перейти из «Барселоны» в туринский «Ювентус», для чего ему было необходимо сдать экзамен по итальянскому языку. По информации СМИ, темы теста были отправлены уругвайцу заранее, чтобы он смог выучить ответы и пройти тестирование.
В ходе расследования прокурор FIGC не обнаружил никаких доказательств противоправных действий со стороны «Ювентуса», поэтому клуб не будет подвергнут санкциям. Организация продолжает расследование в отношении профессоров из университета в Перудже и ожидает дополнительных материалов от прокуратуры города.
- 14 декабря 2021
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