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Во Франции сообщили, что скаут «ПСЖ» Каттани станет спортивным директором «Спартака»

Во Франции сообщили, что скаут «ПСЖ» Каттани станет спортивным директором «Спартака»
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Скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани в ближайшее время покинет клуб и займёт пост спортивного директора московского «Спартака», сообщает L'Equipe.

В сентябре «Чемпионат» сообщал, что итальянец Каттани – основной кандидат на место спортивного директора «Спартака». Каттани работает в должности скаута во французском клубе с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.

Также в ближайшее время может смениться главный тренер «Спартака». Ранее появилась информация, что Руй Витория будет отправлен в отставку, а его пост займёт итальянский специалист Паоло Ваноли, также ранее работавший с Конте.

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Источник: Ваноли станет тренером «Спартака» в ближайшие часы
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