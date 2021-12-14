Лапорта — о неудачах «Барселоны»: это первый год без Месси, ушёл лучший игрок

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о неудачах клуба по ходу нынешнего сезона.



«Нельзя забывать, что это первый год без Месси. Ушёл лучший игрок мира. Это нелегко.



Именно поэтому мы выбрали Хави, который знаком с атмосферой и стилем клуба. Это означает, что он доверяет нашей молодёжи, ведь он сам вышел из академии «Барсы» и дорос до первой команды, в которой стал великим чемпионом.



Это нелёгкая работа, футбол не даёт времени, и мы принимаем это. Если говорить о краткосрочной перспективе, то нам нужно сочетание молодёжи и опытных хороших игроков. Такой клуб, как «Барса», знает, как справляться с давлением», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.



После 16 сыгранных туров «Барселона» располагается на 8-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 24 очка.

Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Осасуна» — «Барселона»:

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