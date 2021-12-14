Лапорта вёл переговоры с Райолой о возможном переходе Погба и Симонса в «Барселону»

Вчера, 13 декабря, президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился в Турине с агентом Мино Райолой, сообщает Sport.es.
По информации источника, помимо обсуждения возможного перехода нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Барсу», Лапорта и Райола затронули будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и хавбека «Пари Сен-Жермен» Хави Симонса.
В связи со скорым истечением контрактов футболистов со своими клубами, сине-гранатовые заинтересованы в их подписании в качестве свободных агентов. Несмотря на то что наставник каталонцев Хави не видит проблем в центре поля, он не против перехода Погба. Вариант с приглашением Симонса не является приоритетным для «Барселоны», но свою роль может сыграть то, что трансфер может быть совершён на правах свободного агента.
Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Осасуна» — «Барселона»:
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