Хет-трик Гнабри и дубль Левандовского помогли «Баварии» разгромить «Штутгарт»

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась победой гостей со счётом 5:0.



На 40-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Баварии» Серж Гнабри. На 53-й минуте Гнабри оформил дубль. На 69-й минуте нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски довёл счёт до разгромного. Через 3 минуты польский форвард также оформил дубль. Обе передачи на Левандовского отдал Гнабри. На 74-й минуте Гнабри забил свой третий гол в этой встрече.



Мюнхенская «Бавария» набрала 40 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Штутгарт» (17) — на 15-м месте. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (31) и леверкузенский «Байер» (27).