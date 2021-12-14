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Хет-трик Гнабри и дубль Левандовского помогли «Баварии» разгромить «Штутгарт»

Хет-трик Гнабри и дубль Левандовского помогли «Баварии» разгромить «Штутгарт»
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В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

На 40-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Баварии» Серж Гнабри. На 53-й минуте Гнабри оформил дубль. На 69-й минуте нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски довёл счёт до разгромного. Через 3 минуты польский форвард также оформил дубль. Обе передачи на Левандовского отдал Гнабри. На 74-й минуте Гнабри забил свой третий гол в этой встрече.

Мюнхенская «Бавария» набрала 40 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Штутгарт» (17) — на 15-м месте. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (31) и леверкузенский «Байер» (27).

Германия - Бундеслига. 16-й тур
14 декабря 2021, вторник. 20:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Гнабри – 40'   0:2 Гнабри – 53'   0:3 Левандовски – 69'   0:4 Левандовски – 72'   0:5 Гнабри – 74'
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