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«Дженоа», «Венеция» и «Удинезе» вышли в 1/8 финала Кубка Италии

«Дженоа», «Венеция» и «Удинезе» вышли в 1/8 финала Кубка Италии
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В матче 2-го раунда Кубка Италии «Дженоа» принимал «Салернитану». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 76-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Дженоа» Калеб Экубан.

В других матчах 2-го раунда Кубка Италии «Венеция» обыграла «Тернану» со счётом 3:1, а «Удинезе» разгромил «Кротоне».

«Дженоа», «Венеция» и «Удинезе» вышли в 1/8 финала Кубка Италии. На этой стадии турнира «Венеции» предстоит встретиться с «Аталантой», «Удинезе» сыграет с римским «Лацио», а «Дженоа» проведёт встречу с «Миланом». Все игры пройдут 12 января 2022 года.

Действующий обладатель Кубка Италии — «Ювентус». Лидером по количеству завоёванных трофеев также является туринский клуб (14).

Кубок Италии. 2-й раунд
14 декабря 2021, вторник. 23:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 0
Салернитана
Салерно
1:0 Экубан – 76'
Кубок Италии. 2-й раунд
14 декабря 2021, вторник. 17:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
3 : 1
Тернана
Терни
1:0 Хейманс – 49'   1:1 Петтинари – 53'   2:1 Чрнигой – 66'   3:1 Форте – 81'
Кубок Италии. 2-й раунд
14 декабря 2021, вторник. 20:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
4 : 0
Кротоне
Кротоне
1:0 Пуссетто – 20'   2:0 Де Майо – 28'   3:0 Саксесс – 41' (пен)   4:0 Пуссетто – 62'
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