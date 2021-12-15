В матче 2-го раунда Кубка Италии «Дженоа» принимал «Салернитану». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 76-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Дженоа» Калеб Экубан.



В других матчах 2-го раунда Кубка Италии «Венеция» обыграла «Тернану» со счётом 3:1, а «Удинезе» разгромил «Кротоне».



«Дженоа», «Венеция» и «Удинезе» вышли в 1/8 финала Кубка Италии. На этой стадии турнира «Венеции» предстоит встретиться с «Аталантой», «Удинезе» сыграет с римским «Лацио», а «Дженоа» проведёт встречу с «Миланом». Все игры пройдут 12 января 2022 года.



Действующий обладатель Кубка Италии — «Ювентус». Лидером по количеству завоёванных трофеев также является туринский клуб (14).