Федотов: Любимов работал отвратительно. Не понимаю, как можно было не выгонять Баринова

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 18-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Уфа», который завершился победой «железнодорожников» со счётом 2:0.
«На этом матче работал Любимов. И работал отвратительно. Я не понимаю, как можно было не показывать Баринову вторую жёлтую карточку и не выгонять с поля. Очевидный фол. Также Любимов не заметил, как игрок «Уфы» в первом тайме наступил на ногу Ненахову. Резервный тоже мог подсказать этот момент», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов раскритиковал судейство в матче с «Локомотивом». В частности, он был недоволен тем, что судья не удалил полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
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