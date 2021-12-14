«Такими темпами Карасёв доиграется». Разбор судейства 18-го тура РПЛ

Завершившийся вчера 18-й тур РПЛ стал одним из самых неудачных для судей в первой части чемпионата. Арбитрами были недовольны в «Арсенале», «Спартаке», «Уфе», да и по главному матчу тура между «Динамо» и «Зенитом» тоже были вопросы к Сергею Карасёву. Арбитр Игорь Федотов специально для «Чемпионата» разобрал работу судей в каждом матче тура.

Слово Федотову:

«Крылья — «Рубин» — 2:0

На этой игре работал Алексей Сухой. Его работа – единственное светлое пятно в туре. Ничего лишнего не свистел, управлял игрой. Зная его историю, это для него бонус. Оценка 8,4.

ЦСКА — «Арсенал» — 2:0

«Арсенал» правильно возмущался работой Панина. На 42-й стоило назначить в ворота ЦСКА пенальти. Игрок «Арсенала» пробил по воротам соперника, после чего Фернандес совершил жёсткий подкат ему в ноги. Это грубая игра, он сбил игрока, который ещё и травму получил. Что в центре поля это штрафной и жёлтая карточка, что в штрафной. Почему не полез VAR – я не знаю. Гол ЦСКА на 60-й минуте отменён правильно: колено Заболотного было ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок обороны. И ещё 75-я минута – правильное решение Панина назначить пенальти в ворота «Арсенала». Игрок гостей заплёл ноги Заболотному. Момент простой, жёлтая за срыв перспективной атаки по делу. Оценка у Панина 7,8.

«Ростов» — «Урал» — 1:4

На второй минуте Кукуян принял правильное решение продолжить игру и показал от ворот: Альмквист вступал в единоборство с игроком «Урала», оба применяли руки. На 16-й он не назначил 11-метровый «Ростова» – пришлось вмешаться VAR. Игрок гостей просто сбил Альмквиста, а Кукуян не увидел это, потому что занял плохую позицию. Просто поленился. На 45+ не увидел, как подбили ногу Комличенко, а надо было назначать 11-метровый удар. Очень странно, что VAR не полез и не исправил ошибку. Оценка 7,4.

«Динамо» — «Зенит» — 1:1

На седьмой минуте 11-метровый в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом» назначен правильно. Скопинцев зацепил Мостового, подбил бутсу. Карасёв не мог увидеть это, слишком сложный момент – поэтому включился VAR. Это фол по неосторожности, получился «телевизионный пенальти», но вопросов по нему нет. Почему Карасёв так долго смотрел момент? Это вопрос. Видимо, искал контакт. Но финальное решение правильное. Также на 20-й минуте надо было показывать жёлтую карточку Дмитрию Чистякову: он безрассудно шёл в ногу соперника. Также не наказал на 44-й минуте игрока «Динамо» жёлтой карточкой за фол против Малкома.

На 37-й минуте надо было показывать жёлтую карточку Дугласу Сантосу за неспортивное поведение. Он лёжа бил по ноге соперника, причём умышленно. Карасёв дал принцип преимущества, но должен был наказать его во время паузы.

Что касается 47-й минуты, то Карасёв показал жёлтую Дугласу Сантосу правильно. Но не факт, что он показал бы её, если бы у Сантоса уже была первая карточка. Хотя формально «Зенит» должен был остаться в меньшинстве.

На 49-й минуте Карасёв должен был удалять Оздоева. «Зенит» должен был остаться вдесятером – Оздоев фолил, как и Соболев. Но почему Соболева удалили, а его нет? Оздоев промахнулся мимо мяча и прямой ногой попал в ногу Скопинцева, а Карасёв просто продолжил игру. Ещё на 63-й нужно было показывать жёлтую карточку Скопинцеву – он попал шипами по голеностопу Кузяеву.

Также на 68-й минуте Карасёв не показал жёлтую карточку Фомину – он прямой ногой заехал Мостовому в голень. Оценка 7,0.

Это не работа уровня Карасёва. Он будто говорил: «Убивайте друг друга, а я в сторонке постою». Его попросили никуда не лезть. Карасёву можно делать всё, что он хочет. Неприкасаемый судья. Раньше были неприкасаемые команды, а теперь – судьи. Но такими темпами Карасёв доиграется: рано или поздно он сгорит. РФС затеял очень опасную игру, нельзя так его возвышать над коллегами.

«Ахмат» — «Химки» — 4:1

Амелин поплыл в этой игре. Он не добегал, не дорабатывал в простых эпизодах. Первый 11-метровый в ворота «Химок» натянутый – ну ты не можешь в 20 метрах его увидеть и назначить. Локоть игрока «Химок» лежал на спине соперника, хотя движения от него я не увидел. С 20 метров такое не убеждает. Будь он в 10 метрах – да, но тут позиция плохая. Проблема наших судей в позиции. Как он не увидел второй пенальти в ворота гостей, тоже вопрос. Очень простой момент, он был рядом: видимо, просто поплыл, и ошибку исправлял VAR. По третьему 11-метровому вопросов нет – его сложно было не назначить. Оценка 7,9.

«Локомотив» — «Уфа» — 2:0

На этом матче работал Любимов. И работал отвратительно. Я не понимаю, как можно было не показывать Баринову вторую жёлтую карточку и не выгонять с поля. Очевидный фол. Также Любимов не заметил, как игрок «Уфы» в первом тайме наступил на ногу Ненахову. Резервный тоже мог подсказать этот момент. Оценка 7,8.

«Краснодар» — «Нижний Новгород» — 0:0

В этой игре всё было спокойно, вопросов к Кукуляку нет. Оценка 8,4.

«Сочи» — «Спартак» — 3:0

Пенальти в ворота «Спартака» назначен по делу. Рука у Игнатова отставлена в сторону, тут вопросов быть не может. Также важно отметить эпизод на 36-й минуте: если судьи удаляют Крыховяка в матче с «Сочи», то должны удалять и Юсупова со «Спартаком». Игрок «Сочи» летел вперёд в ногу соперника, а Крыховяк шёл сбоку. Но поляка удалили, а Юсупова нет. Это двойные стандарты, нет одинаковой трактовки эпизода.

Красная карточка Нобоа – очевидная. Думаю, он не специально так сыграл, просто попал в темп. Такое бывает – случайность.

На 79-й минуте Иванову следовало назначить угловой в пользу «Спартака». Мяч попал в руку Заике (но это не пенальти, рука была в упоре) и улетел на угловой. Иванов назначил от ворот, и Жиго очень долго и громко с ним спорил. Забавно, что Иванов достал жёлтую карточку для него, но ненадолго убрал: уточнял, не будет ли она для него второй. Когда уточнил, то показал.

Второй пенальти в ворота «Спартака» по делу. Это лишение явной возможности забить гол. Но надо понять, как был разыгран штрафной: если был удар по катящемуся мячу, то у «Спартака» есть повод оспорить удаление Кофрие и подать протест. Оценка Иванова 7,8.