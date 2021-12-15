Кубок африканских наций под угрозой срыва. Причина – новый штамм коронавируса

Африканская конфедерация футбола (CAF) рассматривает возможность отмены Кубка африканских наций, который должен пройти с 9 января по 6 февраля в Камеруне, информирует GFFN со ссылкой на RMC.

CAF уже собрала экстренное заседание по этому поводу. Организаторы турнира обеспокоены ситуацией с COVID-19, а именно появлением нового штамма коронавируса под названием «омикрон». Приезд игроков и болельщиков из Европы может ухудшить эпидемиологическую ситуацию, считают в CAF. Безопасность проведения турнира обсуждается на данный момент.

Французские и английские клубы поддерживают инициативу отменить турнира, так как не хотят рисковать своими игроками и терять их на период карантина.

В случае отмены Кубка африканских наций в Камеруне, турнир состоится в Кот-д'Ивуаре летом 2023 года, чтобы избежать пересечения с чемпионатом мира в 2022 году.