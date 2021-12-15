Андрей Тихонов: я за то, чтобы Витория остался в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию с возможной отставкой главного тренера красно-белых Руя Витории.



«Конечно, я за то, чтобы Витория остался в «Спартаке». Больше комментировать ничего не буду», — цитирует Тихонова «РБ-Спорт».



Ранее стало известно, что главный тренер московского «Спартака» Руй Витория будет отправлен в отставку. Руководство красно-белых приняло решение об увольнении португальского специалиста. «Спартак» ведёт переговоры с юридическими представителями Витории о деталях расторжения сотрудничества. Официально об отставке Руя, вероятнее всего, будет объявлено в ближайшее время.



Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.