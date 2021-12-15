Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Тихонов: я за то, чтобы Витория остался в «Спартаке»

Андрей Тихонов: я за то, чтобы Витория остался в «Спартаке»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию с возможной отставкой главного тренера красно-белых Руя Витории.

«Конечно, я за то, чтобы Витория остался в «Спартаке». Больше комментировать ничего не буду», — цитирует Тихонова «РБ-Спорт».

Ранее стало известно, что главный тренер московского «Спартака» Руй Витория будет отправлен в отставку. Руководство красно-белых приняло решение об увольнении португальского специалиста. «Спартак» ведёт переговоры с юридическими представителями Витории о деталях расторжения сотрудничества. Официально об отставке Руя, вероятнее всего, будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.

Новость по теме
Валерий Овчинников: а зачем «Спартаку» главный тренер? У него же есть. Все её знают
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021