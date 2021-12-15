Валерий Овчинников: а зачем «Спартаку» главный тренер? У него же есть. Все её знают

Бывший тренер Валерий Овчинников поделился мнением о ситуации в московском «Спартаке».
«Спартак» — это отдельная планета. Одному богу известно, что там в голове у людей. Да им и не нужен главный тренер. Ну а зачем? У них уже есть. Все его знают. Точнее, её. Главная тренерша. Принимает ли она ключевые решения? Не в курсе. Но футбольного там мало! Больше эмоций. Нормальный такой женский подход. Нравится — не нравится, люблю — не люблю...» — цитирует Овчинникова «Спорт-экспресс».
Напомним, ранее стало известно, что главный тренер московского «Спартака» Руй Витория будет отправлен в отставку. Красно-белые ведут переговоры с юридическими представителями португальца о деталях расторжения сотрудничества. Официально об отставке Руя, вероятнее всего, будет объявлено в ближайшее время.
- 15 декабря 2021
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