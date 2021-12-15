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Кевин Де Брёйне отреагировал на завершение карьеры Серхио Агуэро

Кевин Де Брёйне отреагировал на завершение карьеры Серхио Агуэро
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне отреагировал на завершение карьеры нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро.

«Один из лучших нападающих всех времён! Хочу пожелать тебе всего наилучшего как будущей легенде. Скоро увидимся», — написал Де Брёйне в своём «инстаграме».

Напомним, Серхио Агуэро был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.

Аргентинец перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

Гол Агуэро в ворота «Норвич Сити»:

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