Кевин Де Брёйне отреагировал на завершение карьеры Серхио Агуэро

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне отреагировал на завершение карьеры нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро.



«Один из лучших нападающих всех времён! Хочу пожелать тебе всего наилучшего как будущей легенде. Скоро увидимся», — написал Де Брёйне в своём «инстаграме».



Напомним, Серхио Агуэро был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.



Аргентинец перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

Гол Агуэро в ворота «Норвич Сити»:

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