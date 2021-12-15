«Манчестер Сити» обратился к завершившему карьеру Серхио Агуэро

«Манчестер Сити» выступил с заявлением по поводу решения бывшего форварда команды Серхио Агуэро завершить карьеру. Сегодня, 15 декабря, аргентинский нападающий «Барселоны» на пресс-конференции объявил о прекращении выступлений из-за проблем с сердцем.

«Король Кун. Каждый в «Манчестер Сити» хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Серхио Агуэро за его невероятный вклад в наши успехи в последние 10 лет и пожелать всего хорошего в жизни после окончания карьеры», – говорится в сообщении в «твиттере» «Манчестер Сити».

В составе «горожан» Агуэро пять раз выиграл английскую Премьер-лигу, шесть раз завоевал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019.

Обзор матча «Манчестер Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» с решающим голом Агуэро;

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