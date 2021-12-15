«Манчестер Сити» обратился к завершившему карьеру Серхио Агуэро

«Манчестер Сити» выступил с заявлением по поводу решения бывшего форварда команды Серхио Агуэро завершить карьеру. Сегодня, 15 декабря, аргентинский нападающий «Барселоны» на пресс-конференции объявил о прекращении выступлений из-за проблем с сердцем.
«Король Кун. Каждый в «Манчестер Сити» хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Серхио Агуэро за его невероятный вклад в наши успехи в последние 10 лет и пожелать всего хорошего в жизни после окончания карьеры», – говорится в сообщении в «твиттере» «Манчестер Сити».
В составе «горожан» Агуэро пять раз выиграл английскую Премьер-лигу, шесть раз завоевал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019.
Обзор матча «Манчестер Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» с решающим голом Агуэро;
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 15 декабря 2021
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:32
-
17:28
-
17:27
-
17:27
-
17:26
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:14
-
17:14
-
17:07
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:53
-
16:46
-
16:45
-
16:32
-
16:29
-
16:26
-
16:20
-
16:13
-
16:01
-
15:57
-
15:41
-
15:38
-
15:16
-
15:16
-
14:56
-
14:48
-
14:45
-
14:39