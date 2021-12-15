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Гаврилов: в «Спартаке» дело даже не в тренере, а в материале. Везут мусор за миллионы!

Гаврилов: в «Спартаке» дело даже не в тренере, а в материале. Везут мусор за миллионы!
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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов отреагировал на отставку главного тренера клуба Руя Витории.

«У «Спартака» нет игры, да и результата тоже. К тому же играют они нестабильно. Мне не хочется делать выводы по Витории: нужен он или нет, нужно было его оставлять или нет. Он-то даже ничем и не запомнится. Тренер обычно запоминается результатом, а его не было. Уже был Каррера, который выиграл чемпионство – в следующем сезоне всё поплыло, как и было.

Работу Витории мы познаём в сравнении. Вспомним, помимо Карреры, ещё и Кононова, и Тедеско – их приглашали и всё было связано с надеждой. С Руем никакой надежды не было связано, все прежние тренеры и именами были повыше него. Если говорить глобально, дело в «Спартаке» даже не в тренере, основная проблема – материал на поле. Если его нет – ничего и не будет. Везут разный мусор за миллионы! Они не нужны там, в Европе, а сюда за, повторюсь, за миллионы едут и не оправдывают их», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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