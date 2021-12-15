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Глава Примеры Тебас: «Реал» может заполучить и Холанда, и Мбаппе

Глава Примеры Тебас: «Реал» может заполучить и Холанда, и Мбаппе
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Глава Примеры Хавьер Тебас высказался о возможности перехода нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в испанские команды.

«Есть все признаки того, что Мбаппе будет играть в «Реале». Я также думаю и надеюсь, что Холанд будет защищать цвета испанской команды.

«Реал» может заполучить обоих, если захочет, но по разумной цене, хотя в случае с Мино Райолой всё всегда неразумно. Это было бы важным усилием для «Мадрида», и это было бы хорошо для Примеры.

Мне всё равно, будут ли Мбаппе и Холанд играть вместе или в разных командах, если они окажутся в чемпионате Испании», — цитирует Тебаса COPE.

Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико»:

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