«Реал» отложит подписание контракта с Мбаппе до марта

Руководство мадридского «Реала» отложило подписание контракта с форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе до марта. Об этом сообщает AS.
По информации источника, «Реал» планирует подписать соглашение с Мбаппе после 9 марта. Из уважения к парижскому клубу «сливочные» не станут объявлять о переходе футболиста до завершения сезона. Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы процесс ухода Мбаппе из «ПСЖ» прошёл как можно менее болезненно и не вызвал сильного резонанса.
Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
- 14 декабря 2021
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