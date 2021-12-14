«Реал» отложит подписание контракта с Мбаппе до марта

Руководство мадридского «Реала» отложило подписание контракта с форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе до марта. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Реал» планирует подписать соглашение с Мбаппе после 9 марта. Из уважения к парижскому клубу «сливочные» не станут объявлять о переходе футболиста до завершения сезона. Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы процесс ухода Мбаппе из «ПСЖ» прошёл как можно менее болезненно и не вызвал сильного резонанса.

Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.