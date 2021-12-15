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Видео: Серхио Агуэро расплакался на прощальной пресс-конференции

Видео: Серхио Агуэро расплакался на прощальной пресс-конференции
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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не сумел сдержать слёз на прощальной пресс-конференции. Аргентинец завершил профессиональную карьеру в 33 года и эмоционально попрощался с фанатами. Серхио принял такое решение из-за проблем с сердцем.

Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.

Аргентинец перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.

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