Смородская — об отставке Витории: Руй — обычный тренеришка, мне его совсем не жаль
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отставку португальца Руя Витории с поста главного тренера московского «Спартака». Он проработал в столичном клубе 206 дней.
«Спартак» сделал правильно, уволив Виторию. Мне его совсем не жаль. За всё время в команде я не увидела у него каких-то положительных качеств. Руй — обычный тренеришка. Посмотрим, что получится у Ваноли», — приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».
Витория провёл в качестве наставника «Спартака» 26 матчей во всех турнирах. В этих играх его команда одержала 9 побед, потерпела 11 поражений и 6 раз сыграла вничью, суммарно забив 30 голов, а пропустив 39. Изначально контрактное соглашение Витории со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.
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