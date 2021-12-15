«Брайтон» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

В ночь с 15 на 16 декабря состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вулверхэмптон». Встреча 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Вулверхэмптон».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Тони Харрингтон. Ему будут помогать ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Дэвид Кут.
«Вулверхэмптон» набрал 21 очко в 16 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» за 16 матчей заработал 20 очков, команда располагается на 12-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.
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