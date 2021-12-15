Защитник «Урала» Адамов близок к переходу в «Локомотив»

Московский «Локомотив» и «Урал» находятся в продвинутых переговорах по защитнику Арсену Адамову. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к московскому клубу. В ближайшее время стороны могут договориться и оформить трансфер. Сам футболист готов к переходу.

Напомним, Адамов выступает за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол.

Московский «Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (19) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион страны — «Зенит».