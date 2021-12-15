«Реал», «Барселона» и «Атлетик» обжалуют в суде сделку Примеры с фондом CVC

Мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао обжалуют в суде сделку испанской Примеры с инвестиционным фондом CVC, сообщается на официальном сайте «Королевского клуба».
Клубы считают данное соглашение «незаконным и наносящим непоправимый урон всему испанскому футболу». По мнению руководителей «Реала», «Барсы» и «Атлетика», сделка «нарушает основные принципы испанского спортивного законодательства и устава лиги».
Напомним, руководство испанской Примеры продало 10% акций лиги фонду CVC за € 2,7 млрд. Решение о продаже было принято на ассамблее Примеры 12 августа 2021 года.
Видеообзор матча 17-го тура испанской Примеры «Реал» — «Атлетико»:
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