«Реал», «Барселона» и «Атлетик» обжалуют в суде сделку Примеры с фондом CVC

Мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао обжалуют в суде сделку испанской Примеры с инвестиционным фондом CVC, сообщается на официальном сайте «Королевского клуба».



Клубы считают данное соглашение «незаконным и наносящим непоправимый урон всему испанскому футболу». По мнению руководителей «Реала», «Барсы» и «Атлетика», сделка «нарушает основные принципы испанского спортивного законодательства и устава лиги».



Напомним, руководство испанской Примеры продало 10% акций лиги фонду CVC за € 2,7 млрд. Решение о продаже было принято на ассамблее Примеры 12 августа 2021 года.

Видеообзор матча 17-го тура испанской Примеры «Реал» — «Атлетико»:

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