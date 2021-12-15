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«Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» объявили стартовые составы на матч 17-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» объявили стартовые составы на матч 17-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Саутгемптона» на матч 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон».

«Кристал Пэлас»: Батлэнд, Митчелл, Гехи, Томкинс, Уорд, Куйяте, Хьюз, Галлахер, Заха, Эдуард, Айю.

Запасные: Гуайта, Андерсен, Клайн, Эзе, Миливоевич, Олисе, Ридевальд, Шлупп, Бентеке.

«Саутгемптон»: Кабальеро, Уолкер-Питерс, Салису, Силвейра, Ливраменто, Ромеу, Уорд-Праус, Смоллбоун, Телла, Редмонд, Броя.

Запасные: Льюис, Беднарек, Перро, Валери, Диало, Дженепо, Эльюнусси, Лонг, Уолкотт.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Саймон Хупер. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Робатан и Дерек Итон. Резервный рефери – Роберт Джонс.

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