Паоло Ваноли прилетел в Москву. Ранее сообщалось, что он станет новым тренером «Спартака»

Итальянский специалист Паоло Ваноли прибыл в Москву, передаёт корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин. Ваноли прилетел в аэропорт Шереметьево сегодня, 15 декабря, поздно вечером. Вместе со специалистом в столицу прибыли ассистент Марко Донадель и юрист.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ваноли в ближайшее время возглавит «Спартак».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Напомним, Руй Витория сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака». Он провёл в качестве наставника команды 26 матчей во всех турнирах. В этих играх его команда одержала 9 побед, потерпела 11 поражений и 6 раз сыграла вничью, суммарно забив 30 голов, а пропустив 39.

Московский «Спартак» в 17 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (38).