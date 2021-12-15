Суарес — о «МЮ» в 1/8 финала: чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о результатах жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником «матрасников» стал «Манчестер Юнайтед».



«Я был на одном мероприятии, и мне сообщили о результатах жеребьёвки. И я подумал: «Опять «Бавария»?» А потом мне сказали, что жеребьёвку проведут заново, и её я посмотрел. Если не учитывать пару «Реал» — «Бенфика», результаты могли быть другими.



Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших. А «Юнайтед» — одни из лучших. Мы будем в лучшей форме. «Атлетико» не сдаётся», — цитирует Суареса AS.



Подопечные Диего Симеоне заняли второе место в группе В, пропустив вперёд «Ливерпуль». «Манчестер Юнайтед» стал первым в квартете F по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.