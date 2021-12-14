«Атлетико» хочет подписать форварда «Манчестер Юнайтед»

Французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 26-летнего игрока заинтересован «Атлетико», сообщает Eurosport.
По информации источника, в конце декабря руководство «матрасников» свяжется с «МЮ», чтобы узнать ценник на футболиста. «Атлетико» может включить в сделку кого-то из своих игроков.
Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, куда перешёл из «Монако» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Марсьяль сыграл в семи матчах и забил один гол.
Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико»:
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