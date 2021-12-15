Мёнхенгладбахская «Боруссия» потерпела четвёртое поражение подряд, уступив «Айнтрахту»

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала франкфуртский «Айнтрахт». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
На 6-й минуте встречи счёт открыл полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус. На 45-й минуте форвард «Айнтрахта» Рафаэль Борре сравнял счёт. На 50-й минуте хавбек Йеспер Линдстрём вывел гостей вперёд. Через 4 минуты защитник хозяев Рами Бенсебаини сравнял счёт, успешно реализовав пенальти. На 55-й минуте итоговый счёт установил хавбек «Айнтрахта» Даити Камада. На 70-й минуте с поля был удалён защитник гостей Тута. Таким образом, «Боруссия» потерпела четвёртое поражение подряд в Бундеслиге.
«Айнтрахт» набрал 24 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Мёнхенгладбахская «Боруссия» (18) — на 13-м месте.
- 15 декабря 2021
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