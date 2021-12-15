«Реал» определился с тем, кто основная трансферная цель клуба — Холанд или Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» определилось с тем, кто из пары нападающих Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе является основной трансферной целью клуба.



Как сообщает Marca, «Реал» проявляет интерес к подписанию норвежца, однако «Королевский клуб» не хочет участвовать в аукционе за подпись Холанда. «Реал» понимает, что не сможет составить конкуренцию в финансовом аспекте «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».



«Сливочные» не будут предпринимать попыток купить Холанда, потому что считают, что в случае подписания форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе у них и так будет сильная линия нападения.



Ранее сообщалось, что Холанд может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».



Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико»:

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