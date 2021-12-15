«Реал» определился с тем, кто основная трансферная цель клуба — Холанд или Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» определилось с тем, кто из пары нападающих Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе является основной трансферной целью клуба.
Как сообщает Marca, «Реал» проявляет интерес к подписанию норвежца, однако «Королевский клуб» не хочет участвовать в аукционе за подпись Холанда. «Реал» понимает, что не сможет составить конкуренцию в финансовом аспекте «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».
«Сливочные» не будут предпринимать попыток купить Холанда, потому что считают, что в случае подписания форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе у них и так будет сильная линия нападения.
Ранее сообщалось, что Холанд может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».
Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 16 декабря 2021
-
00:57
-
00:54
-
00:37
-
00:32
-
00:28
-
00:25
-
00:24
-
00:13
-
00:02
- 15 декабря 2021
-
23:59
-
23:51
-
23:46
-
23:45
-
23:21
-
23:18
-
23:17
-
23:09
-
22:59
-
22:58
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:31
-
22:28
-
22:26
-
22:11
-
22:07
-
22:06
-
22:03
-
21:57
-
21:54
-
21:39
-
21:35
-
21:27
-
21:22