Сборная России узнает соперников по Лиге наций. Начало жеребьёвки — в 20:00 мск

Сегодня, в четверг, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023. Начало – в 20:00 мск.

Своего соперника узнает и сборная России, оставшаяся в соответствии с результатами прошлого розыгрыша турнира в лиге B. Распределение по корзинам происходит согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций.

Корзины лиги B. Фото: Официальный сайт УЕФА.

Напомним, победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

Корзины лиги А. Фото: Официальный сайт УЕФА.

Корзины лиги С. Фото: Официальный сайт УЕФА.

В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных сформируют две группы Лиги D: из четырёх и из трёх команд.