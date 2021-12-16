Сборная России узнает соперников по Лиге наций. Начало жеребьёвки — в 20:00 мск

Сегодня, в четверг, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023. Начало – в 20:00 мск.
Своего соперника узнает и сборная России, оставшаяся в соответствии с результатами прошлого розыгрыша турнира в лиге B. Распределение по корзинам происходит согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций.
Корзины лиги B.
Фото: Официальный сайт УЕФА.
Напомним, победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.
Корзины лиги А.
Фото: Официальный сайт УЕФА.
Корзины лиги С.
Фото: Официальный сайт УЕФА.
В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных сформируют две группы Лиги D: из четырёх и из трёх команд.
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