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Гари Линекер отреагировал на решение Серхио Агуэро завершить карьеру

Гари Линекер отреагировал на решение Серхио Агуэро завершить карьеру
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал решение форварда «Барселоны» Серхио Агуэро завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

«Очень жаль, что Серхио Агуэро вынужден досрочно завершить карьеру. Для меня было честью наблюдать за его игрой на протяжении многих лет. Он безоговорочно является одним из величайших бомбардиров в истории игры. Желаю ему всего лучшего по окончании карьеры», — написал Линекер в своём «твиттере».

В составе «горожан» Агуэро пять раз выиграл АПЛ, шесть раз завоевал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019.

Видео гола Агуэро в матче с «Реалом»

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