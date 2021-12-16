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«Спартак» при Витории: ни одной волевой победы, два разгромных поражения

«Спартак» при Витории: ни одной волевой победы, два разгромных поражения
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Московский «Спартак» под руководством Руя Витории показывал неоднозначные результаты. Несмотря на триумф в группе Лиги Европы, красно-белые провалились в Российской Премьер-Лиге. За время работы португальца на тренерском мостике «Спартак» не добыл ни одной волевой победы. При этом московский клуб потерпел два разгромных поражения – исторические 1:7 от «Зенита» и недавние 0:3 в матче с «Сочи».

Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года. Вчера московский клуб объявил об отставке специалиста.

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