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Витория побеждал со «Спартаком» в РПЛ чаще, чем Лаудруп

Витория побеждал со «Спартаком» в РПЛ чаще, чем Лаудруп
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«Спартак» под руководством Руя Витории добыл 6 побед в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. На счету красно-белых 33,3% побед в нынешнем розыгрыше чемпионата. Такой же показатель у московского клуба был под руководством двоих и.о. главного тренера — Игоря Ледяхова и Дмитрия Гунько. А вот известный датчанин Микаэль Лаудруп у руля красно-белых добыл лишь 4 победы в 14 матчах – примерно 28,57% побед.

Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года. Вчера московский клуб объявил об отставке специалиста.

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