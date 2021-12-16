Килиан Мбаппе: жизненный опыт важнее заработка. Я спокойно отношусь к деньгам

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своём отношении к заработанным денежным средствам.
«Жизненный опыт намного важнее, чем заработанные деньги, хоть это и важно, потому что у нас есть семьи, о которых нужно заботиться. Прежде всего я хочу открытий, путешествий, встреч с другими игроками, разными культурами.
Поначалу жить с ощущением того, что тебя считают звездой, было немного тяжело. К счастью, родители не называли мне суммы, которые я получал. И правильно делали: как воспитывать 14-летнего ребенка после того, как он узнал, что стоит миллионы долларов?
Благодаря этому я спокойно отношусь к деньгам. Я понимаю, что это важно рад, что они у меня есть, но это не является моей каждодневной мотивацией», – цитирует Мбаппе Get Football News France со ссылкой на Paris Match.
- 16 декабря 2021
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