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Роман Широков поделился ожиданиями от жеребьёвки Лиги наций для сборной России

Роман Широков поделился ожиданиями от жеребьёвки Лиги наций для сборной России
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от жеребьёвки групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023.

«Даже не знаю, кто подходит нашей сборной, может быть, вообще никто. На самом деле все сборные из нашей группы такие, с которыми мы можем играть. Нужно проходить дальше, чтобы играть с более сильными, тем самым привлекая людей к просмотру футбола. Ну, например, итальянцы привлекут большее внимание публики, чем любая сборная из нашей группы. Я всегда говорил, что, если есть возможность, нужно выходить и играть в группе А», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Сегодня, в четверг, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023. Начало – в 20:00 мск.

Своего соперника узнает и сборная России, оставшаяся в соответствии с результатами прошлого розыгрыша турнира в лиге B. Распределение по корзинам происходит согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций.

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