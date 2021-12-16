Филимонов: никогда не стал бы играть за ЦСКА или «Зенит»

Бывший голкипер сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов заявил, что никогда не стал бы играть за ЦСКА и «Зенит».

«Клубы, за которые никогда не стал бы играть? ЦСКА, «Зенит». Всё это масштабное противостояние началось где-то в начале 2000-х, когда как раз ЦСКА начал подниматься, «Зенит» начал выходить на лидирующие позиции в российском футболе. Именно в тот момент противостояние обострилось очень серьёзно. Раньше не было особых проблем, если футболист переходил из «Спартака» в ЦСКА. Тот же Евгений Бушманов. Никто его грязью не поливал. В этом плане всё было достаточно спокойно.

Потом уже началось противостояние болельщиков, и именно эта среда начала формировать поведение футболистов. Сейчас бы я, наверное, не перешёл. Мне многие предъявляют по поводу киевского «Динамо», но здесь немного другая ситуация, так как это другая страна. Уже не было очного противостояния в чемпионате», — сказал Филимонов в видео на YouTube-канале «Ответь по-братски».