Филимонов: Промес ни в какое сравнение не идёт с Черенковым или Тихоновым

Бывший голкипер сборной России и «Спартака» Александр Филимонов заявил, что одна из главных звёзд красно-белых на данный момент – нападающий Квинси Промес – не сравнится с игроками московского клуба прошлых поколений.

«Топ-3 лучших игроков «Спартака» в истории? Если бы я видел, кто играл в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, то мог бы более объективно ответить. Но из тех, кого я помню и видел, назову Черенкова, Тихонова и Дасаева. Промес? Нет. Какой Промес? Он ни в какое сравнение не идёт ни с Черенковым, ни с Тихоновым, ни с Нетто, ни с Симоняном.

Как бы выглядела символическая сборная из тех, с кем я играл? Хлестов, Парфёнов, Никифоров, Ананко, Аленичев, Титов, Цымбаларь, Тихонов, Ширко, Кечинов. Это очень сложно. У всех есть свои плюсы и минусы. Я еще массу заслуженных футболистов не назвал и людей, с которыми я играл. Можно несколько сборных составить», — сказал Филимонов в видео на YouTube-канале «Ответь по-братски».