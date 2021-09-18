Промес — лучший игрок «Спартака» в FIFA 22
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Electronic Arts опубликовала список всех игроков «Спартака» и их карточки в Ultimate Team в FIFA 22. Наивысший рейтинг получил Квинси Промес – 80 баллов. Следом идут Роман Зобнин, Самуэль Жиго и Виктор Мозес, у них по 78 очков.
Ранее издатель показал рейтинг футболистов «Локомотива». Наивысшее количество очков получили Зе Луиш, Гильерме Маринато и Пабло Насименто – по 77. При этом у Тино Анджорина всего 62, что странно для звёздного игрока с суммой выкупа около 20 млн евро.
Electronic Arts также огласила рейтинги футболистов итальянской Серии А. Топ возглавили Чиро Иммобиле и Пауло Дибала с 87 баллами, а Златан Ибрагимович получил 84.
FIFA 22 выйдет 1 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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