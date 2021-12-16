Артём Любимов ошибочно не удалил Дмитрия Баринова на 69-й минуте матча с «Уфой»

Недавно состоялось заседание ЭСК при президенте РФС по итогам матча между «Локомотивом» и «Уфой». Уфимская команда обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артёма Любимова в эпизоде с нарушением игрока «Локомотива» Дмитрия Баринова на 69-й минуте матча с «Уфой».

«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Локомотив» Дмитрию Баринову на 69-й минуте матча. Решение мотивировано тем, что данный игрок в единоборстве за верховой мяч с игроком команды «Уфа» Александром Саплиновым с использованием рук допустил контакт локтем в лицо соперника, не думая о его безопасности. Данное нарушение Правил игры является безрассудным поведением, за что виновный игрок должен быть предупреждён», — говорится в пресс-релизе РФС.