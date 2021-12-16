Сергей Иванов правильно удалил Максимилиано Кофрие на 95-й минуте матча с «Сочи»

Недавно состоялось заседание ЭСК при президенте РФС по итогам матча между «Сочи» и «Спартаком». Московская команда обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с удалением игрока команды «Спартак» Максимилиано Кофрие на 95-й минуте матча.

«Судья правильно удалил Максимилиано Кофрие на 95-й минуте матча. Решение мотивировано тем, что данный игрок задержал за руку атакующего игрока команды «Сочи» Никиту Бурмистрова в собственной штрафной площади, тем самым лишил соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч.

Учитывая все очевидные критерии лишения соперника явной возможности забить гол, а именно: направление атаки, расстояние до ворот, контроль мяча атакующим игроком и количество игроков обороняющейся команды, имеющих возможность помешать ему, а также отсутствие попытки сыграть в мяч при назначении 11-метрового удара, данный игрок был правильно удалён с поля с показом красной карточки», — говорится в пресс-релизе РФС.