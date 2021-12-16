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Агуэро отказался от части зарплаты в «Барселоне» из-за плохого финансового состояния клуба

Агуэро отказался от части зарплаты в «Барселоне» из-за плохого финансового состояния клуба
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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро расторг контракт с командой. В среду, 15 декабря, аргентинский футболист объявил о завершении контракта из-за проблем со здоровьем. Сообщается, что форвард отказался от части зарплаты, которая была положена ему по 2-летнему контракту с клубом. Об этом сообщает Diario Sport.

33-летний аргентинец, помня о плохом финансовом состоянии клуба, отказался от зарплаты, которая полагалась ему за второй год контракта с «Барселоной». Также Агуэро отказался от части зарплаты нынешнего сезона, ведь за испанский клуб форвард провёл лишь пять матчей с момента своего перехода летом 2021 года.

За свою карьеру Агуэро успел поиграть в составе «Индепендьенте», мадридского «Атлетико» и «Манчестер Сити».

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