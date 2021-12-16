«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: гости открыли счёт на 7-й минуте

Сегодня, 16 декабря, проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом». Встреча идёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Ливерпуль» — «Ньюкасл».
На 7-й минуте Джонджо Шелви открыл счёт в матче. Мяч влетел под дальнюю штангу.
Команда Юргена Клоппа располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эдди Хау занимают предпоследнее, 19-е место в таблице. «Вулверхэмптон» набрал 24 очка в 17 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» за 17 матчей заработал 20 очков, команда располагается на 13-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.
- 16 декабря 2021
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