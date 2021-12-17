Гари Линекера впечатлил гол Трента Александер-Арнольда в матче с «Ньюкаслом»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (3:1). На 7-й минуте «сороки» вышли вперёд благодаря голу Джонджо Шелви. «Ливерпуль» ответил мячами Диогу Жоты, Мохамеда Салаха и Трента Александер-Арнольда.

«Я не уверен, что быстрый гол в ворота „Ливерпуля“ на „Энфилде“ — это хорошая идея. Ох, что за удар от могущественного Александер-Арнольда! Гонка трёх лошадей рискует превратиться в гонку двух», — написал Линекер в своём «твиттере».

В турнирной таблице АПЛ лидирует «Манчестер Сити» (41 очко), на втором месте — «Ливерпуль» (40), на третьем — «Челси» (37).

Видео гола Трента Александер-Арнольда

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