Мирча Луческу объявил о переходе защитника киевского «Динамо» в «Эвертон»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что украинский защитник Виталий Миколенко станет игроком «Эвертона».

«Миколенко перешёл в «Эвертон». Это первый крупный трансфер «Динамо» после перехода Ярмоленко. Он молодой игрок, который должен стать примером для других. Важно, чтобы у молодых игроков была перспектива», — приводит слова Луческу Telekomsport.

На чемпионате Европы-2020 Миколенко провёл 4 матча. В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги 22-летний защитник сыграл в 15 встречах и сделал 3 результативные передачи. На групповом этапе Лиги чемпионов-2021/2022 Виталий вышел на поле в пяти играх.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Эвертон» занимает 14-е место.

Видеообзор матча «Челси» — «Эвертон»

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