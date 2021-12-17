Мирча Луческу объявил о переходе защитника киевского «Динамо» в «Эвертон»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что украинский защитник Виталий Миколенко станет игроком «Эвертона».
«Миколенко перешёл в «Эвертон». Это первый крупный трансфер «Динамо» после перехода Ярмоленко. Он молодой игрок, который должен стать примером для других. Важно, чтобы у молодых игроков была перспектива», — приводит слова Луческу Telekomsport.
На чемпионате Европы-2020 Миколенко провёл 4 матча. В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги 22-летний защитник сыграл в 15 встречах и сделал 3 результативные передачи. На групповом этапе Лиги чемпионов-2021/2022 Виталий вышел на поле в пяти играх.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Эвертон» занимает 14-е место.
Видеообзор матча «Челси» — «Эвертон»
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