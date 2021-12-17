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Ваноли заявил, что хочет повторить путь Карреры в «Спартаке»

Ваноли заявил, что хочет повторить путь Карреры в «Спартаке»
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Новоиспечённый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли провёл параллель между собой и экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.

«Последним тренером, который выиграл титул для «Спартака», был Массимо Каррера, который до этого тоже не имел большого опыта. Пусть это будет хорошей приметой.

Конечно, я разговаривал с Массимо о «Спартаке», чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я в какой-то степени хочу повторить его путь.

А что касается молодых игроков, то я всегда в них верю. Я действительно много работал с молодёжью в Италии. Такие игроки должны постоянно расти и развиваться, а для этого их нужно правильно мотивировать.

Тренеров делят на теоретиков и мотиваторов? Надеюсь, мне удастся совмещать в себе оба аспекта. Постараюсь быть хорошим мотиватором и тактиком, потому что всё это очень важно для финального успеха», — приводит слова Ваноли официальный сайт «Спартака».

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