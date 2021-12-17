Ваноли: благодарен президенту и руководству «Спартака» за оказанное доверие

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли поблагодарил руководство клуба за доверие.
«Каждый должен делать свою работу. Моё дело — работать на поле, с игроками. Я постараюсь не обращать внимание на посторонние вещи. Благодарен президенту и руководству за оказанное доверие», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Соглашение итальянского специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления ещё на год.
Ранее стало известно, что вместе с итальянцем в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займёт пост спортивного директора красно-белых. Последние четыре года Ваноли был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».
Напомним, «Спартак» принял решение отправить в отставку Руя Виторию. В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.
- 17 декабря 2021
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