Ваноли: благодарен президенту и руководству «Спартака» за оказанное доверие

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли поблагодарил руководство клуба за доверие.



«Каждый должен делать свою работу. Моё дело — работать на поле, с игроками. Я постараюсь не обращать внимание на посторонние вещи. Благодарен президенту и руководству за оказанное доверие», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Соглашение итальянского специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления ещё на год.



Ранее стало известно, что вместе с итальянцем в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займёт пост спортивного директора красно-белых. Последние четыре года Ваноли был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».



Напомним, «Спартак» принял решение отправить в отставку Руя Виторию. В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.