Паоло Ваноли: не могу сказать, сколько я проработаю в «Спартаке»

Итальянский специалист Паоло Ваноли был представлен в качестве главного тренера московского «Спартака».
«Такова наша профессия, не могу сказать, сколько я проработаю в Спартаке. Я не волшебник. Моя задача сконцентрироваться на работе и делать своё дело», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, соглашение итальянского специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления ещё на год.
Ранее стало известно, что вместе с итальянцем в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займёт пост спортивного директора красно-белых. Ваноли последние четыре года был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».
Ранее «Спартак» принял решение отправить в отставку Руя Виторию. В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.
- 17 декабря 2021
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