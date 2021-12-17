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Ваноли: от игроков буду требовать дисциплины и страсти, их футболки должны быть мокрыми

Ваноли: от игроков буду требовать дисциплины и страсти, их футболки должны быть мокрыми
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Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли поделился мнением об эмоциональности Массимо Карреры, который хватал переводчика за горло.

«Ситуация с переводчиком Карреры? В таком случае я просто уволю переводчика. Если говорить серьёзно, то ситуации бывают разные. Я не знаю, как я отреагирую. От игроков я буду требовать дисциплины, страсти, после каждой игры их футболки должны быть мокрыми.

Хотел был отдать должное Витории и его штабу, добились исторического результата в Лиге Европы и заняли первое место в группе. Но сейчас «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России — нам надо будет над этим работать

В России очень легко дают жёлтые карточки, я изучал этот момент, судейство в РПЛ. Если мы получаем много жёлтых карточек, то это приводит к дисквалификации — это не очень хороший момент, но с этим тоже можно работать», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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