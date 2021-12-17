Ваноли: от игроков буду требовать дисциплины и страсти, их футболки должны быть мокрыми

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли поделился мнением об эмоциональности Массимо Карреры, который хватал переводчика за горло.
«Ситуация с переводчиком Карреры? В таком случае я просто уволю переводчика. Если говорить серьёзно, то ситуации бывают разные. Я не знаю, как я отреагирую. От игроков я буду требовать дисциплины, страсти, после каждой игры их футболки должны быть мокрыми.
Хотел был отдать должное Витории и его штабу, добились исторического результата в Лиге Европы и заняли первое место в группе. Но сейчас «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России — нам надо будет над этим работать
В России очень легко дают жёлтые карточки, я изучал этот момент, судейство в РПЛ. Если мы получаем много жёлтых карточек, то это приводит к дисквалификации — это не очень хороший момент, но с этим тоже можно работать», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 17 декабря 2021
-
16:55
-
16:35
-
16:32
-
16:05
-
16:04
-
15:59
-
15:52
-
15:51
-
15:44
-
15:43
-
15:40
-
15:34
-
15:32
-
15:30
-
15:26
-
15:24
-
15:19
-
15:18
-
15:16
-
15:07
-
14:52
-
14:51
-
14:41
-
14:36
-
14:22
-
14:18
-
14:08
-
14:01
-
13:42
-
13:36
-
13:27
-
13:23
-
12:55
-
12:49
-
12:42