Ваноли рассказал, каким он видит «Спартак» под своим руководством

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, каким он видит клуб под своим руководством.
«Мы займёмся вопросом о поиске футболистов и усилению, когда будет сформирован спортивный блок. Каким будет мой «Спартак»? Если я буду врать, то скажу, что мы займём первое место по итогам сезона. Если я буду с вами честен, то скажу, что мой «Спартак» должен выкладываться на 100%, работать.
Говоря о схеме — всё будет зависеть от игроков. Важно, что в футболе решает не схема, а характер и менталитет команды. Важно работать и разбираться, почему команда по-разному играет в чемпионате и Лиге Европы. Это главный вопрос, над которым мы будем работать. У «Спартака» хорошая команда и хорошие футболисты», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 17 декабря 2021
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