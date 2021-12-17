Гендиректор «Спартака»: неправильно говорить, что кто-то не поддерживал Виторию

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о том, оказывало ли руководство клуба нужную поддержку главному тренеру Рую Витории.

Португальский специалист был уволен из «Спартака» по окончании первой части сезона. Его заменил итальянец Паоло Ваноли.

«Клуб всегда объединён вокруг главного тренера. Клуб всячески поддерживал Виторию во всех аспектах. Неправильно говорить, что кто-то не поддерживал главного тренера», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Под руководством Руя Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.